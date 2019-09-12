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HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2019 08:39 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu.

HMB bünyesinde "Borçlanma Genel Müdürlüğü" oluşturuldu

İstanbul, 12 Eylül (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü oluşturuldu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında kararnamede değişiklik yapan kararnameyle devletin iç borçlanmasını yürütmekle yetkilendirilen "Borçlanma Genel Müdürlüğü" devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarma, bunların değer ve faizlerini belirleme, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapma görevlerini yürütecek. Daha önceden ilgili görevleri Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yürütüyordu.
Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almayla görevlendirilen Borçlanma Genel Müdürlüğü ayrıca, ilgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma, ürün, politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulacak.
Toplam 110 kişilik bir kadro ile oluşturulacak olan Borçlanma Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şöyle belirlendi:
a) Devletin iç borçlanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü hazırlık, akit ve diğer işlemleri yürütmek,
b) Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakereleri yürütmek,
c) Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla fınansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak,
ç) İlgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma ürün, politika, ilke ve stratejilerinin belirlenmesine ve borçlanma programlan hazırlanmasına katkıda bulunmak,
d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak, yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmek,
e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kararnameyle ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan bazı müdürlüklerin görev tanımında da değişiklik yapıldı. (Tablo)

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