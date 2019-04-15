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İHKİB/Gültepe: ABD’ye yapılan ihracatı birkaç yıl içinde 1.5 milyar dolara çıkaracağız

FİNANS HABERLERİ  | 15.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, ABD’ye yapılan 600 milyon dolar ihracatı birkaç yılda 1.5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Önce çorap, şimdi de örme giyim ihracatçılarımız ABD’nin önde gelen alım gruplarıyla New York’taki Türkiye Ticaret Merkezi’nde buluşturduk.

İHKİB/Gültepe: ABD’ye yapılan ihracatı birkaç yıl içinde 1.5 milyar dolara çıkaracağız

İstanbul, 15 Nisan (DHA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, ABD’ye yapılan 600 milyon dolar ihracatı birkaç yılda 1.5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Önce çorap, şimdi de örme giyim ihracatçılarımız ABD’nin önde gelen alım gruplarıyla New York’taki Türkiye Ticaret Merkezi’nde buluşturduk. Önümüzdeki kısa dönemde de iç giyim ihracatçılarımızı Amerikalı alıcılarla bir araya getireceğiz” dedi.
Örme Kümesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (URGE) kapsamında ABD’ye ticaret heyeti düzenleyen İHKİB, Türk hazırgiyim ihracatçılarını New York’ta ABD’nin önde gelen alıcılarıyla bir araya getirdi.
İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaptığı, ABD’de hazır giyim ihracatını birkaç yıl içinde 1.5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’nin hazır giyimde küresel bir oyun kurucu olduğu halde ABD pazarında arzu edilen payı alamadığını belirten Gültepe, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yıllık yaklaşık 100 milyar dolar hazır giyim ithalatı yapan ABD’ye 2018’de 600 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Küresel arenadaki yerimize bakıldığında bu miktarı asla yeterli görmüyoruz ve en az 1.5 milyar doların üstüne çıkarmamız gerektiğini biliyoruz. Aynı zamanda hedef pazarlarımız arasında yer alan ABD’de Türk Modası’nın kapasitesini, tasarım gücünü ve potansiyelini tanıtabilmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Kısa bir süre önce çorap sanayicilerimiz New York’ta çok verimli görüşmeler yaptılar. Bu kez örme giyim firmamızla ABD’ye ticaret heyeti düzenledik.
“Türkiye’nin 17.6 milyar dolarlık hazır giyim ihracatında örme giyimin payı yüzde 50’nin üstünde. ABD’ye 600 milyon dolarlık ihracatımızın 245 milyon dolarlık bölümünü de örme giyim oluşturuyor. Yani bu alanda marka ülkeyiz. Gücümüzü birinci ağızdan anlatmak için ülkemizin önde gelen örme giyim firmalarının temsilcileri ile ABD’de önde gelen alım gruplarını New York’taki Türkiye Ticaret Merkezi’nde bir araya getirdik. Önümüzdeki kısa dönemde de iç giyim ihracatçılarımızı Amerikalı alıcılarla buluşturacağız. İhracat hedefimizi yakalamak için düzenlediğimiz ticaret heyetleri ile bu büyük pazarı sürekli yakın markajda tutuyoruz.” (Fotoğraflı)

İHKİB/Gültepe: ABD’ye yapılan ihracatı birkaç yıl içinde 1.5 milyar dolara çıkaracağızİHKİB/Gültepe: ABD’ye yapılan ihracatı birkaç yıl içinde 1.5 milyar dolara çıkaracağız

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