İhracatçı manyezit fabrikası sahiplerinin ruhsat sorunu

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'un Aşkale ilçesinde madencilik sektöründe faaliyet gösteren, Amerika başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine yıllık 15 milyon dolar ihracat yapılan manyezit fabrikasının sahipleri, sona eren ruhsat nedeniyle sorun yaşadı. Ruhsatın 11 aydır yenilenmemesi nedeniyle yöneticiler Vali Okay Memiş'ten yardım istedi. Fabrikayı gezen Vali Memiş, sorunun çözümü için yardımcı olacağını söyledi. Aşkale ilçesinde 2010 yılında kurulan manyezit fabrikası, bir süre sonra ekonomik nedenlerle faaliyetini durdurdu. Uzun bir süre atıl bekleyen fabrika yaklaşık 2 yıl önce tekrar çalışmaya başladı. Fabrikanın sahibi Salih Cihan'ın kendi imkanlarıyla yeniden ayağa kaldırmaya çalıştığı fabrika 250 işçisiyle faaliyete geçti. Maden ocaklarındaki 150 personelle birlikte 400 kişinin istihdam edildiği fabrika başta Amerika olmak üzere Almanya ve bazı Avrupa ülkelerine yüksek ısıya dayanıklı sinter manyezit ihraç etmeye başladı. Çelik, cam sanayi, tuğla ve harç yapımında kullanılan sinter manyezit ihracatından 2018 yılında 15 milyon dolar gelir elde eden fabrika yönetimi, sona eren ruhsatlar için sorun yaşamaya başladı. Madencilik sektöründe faaliyet gösteren fabrikanın başta patlatma olmak üzere 7 ayrı konuda ruhsat almak için yaptığı başvurular yaklaşık 11 aydır sonuçlanamadı. Amerika ve Almanya'dan gelen talepler üzerine ruhsat sorunu sebebiyle üretimde istediği artışı yapamayan fabrika yönetimi çareyi konuyu Erzurum Valisi Okay Memiş'e iletmede buldu. VALİ MEMİŞ FABRİKAYA GİTTİ Vali Okay Memiş, ruhsat sorunuyla ilgili yöneticileri dinlemek ve inceleme yapmak üzere fabrikaya gitti. Manyezit fabrikası sahibi Salih Cihan ve müdür Hüseyin Genç'le birlikte fabrikayı gezerek üretimi alanlarını inceleyen Vali Memiş, doğaya ve çevreye duyarlı bir faaliyet yapılmasını istedi. 2010 yılında faaliyete geçen fabrika ve sahip olduğu maden ocakları hakkında bilgi veren Salih Cihan, "Bir süre faaliyetine ara verdiğimiz fabrikayı yaklaşık 2 yıl önce yeniden çalıştırmaya başladık. Kendi imkanlarımızla ayağa kalktık. Bu yıl yeni makineler getiriyoruz, ancak maden ocaklarında ruhsat sorunumuz olduğu için üretimde sıkıntı yaşıyoruz. Başta ocaklardaki patlatma olmak üzere ruhsatlarda sıkıntımız var" dedi. Sinter manyezit fabrikasının 400 personelle yeniden faaliyete geçtiğini belirten Fabrika Müdürü Hüseyin Genç, geçtiğimiz yıl 15 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Üretimi artırmak ve yeni istihdam oluşturmak için yaptığı çalışmaların ruhsat engeline takıldığını ifade eden Genç, "7 ayrı ruhsat için müracaat ettik, 11 aydır bekliyoruz. Eğer ruhsat sorununu çözersek fabrikamız 200 yeni işçiyi istihdam ederek Aşkale, Erzurum ve Türkiye'ye daha iyi hizmet edecek" diye konuştu. İSTİHDAM YARATANIN YANINDAYIM Fabrikada incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Vali Okay Memiş, gördüğü eksiklikleri yöneticilere ilettiğini söyledi. 400 kişinin çalıştığı fabrikada ruhsatların yenilenmesiyle birlikte işçi sayısının 600 olacağını belirten Vali Memiş, "Erzurum Valisi olarak göreve atandığım günden bugüne kadar istihdam yaratanların yanında olmaya gayret ediyorum. Burayı da görmek istedim, 50 milyon dolarlık bir tesis. Milli servet, sadece şahısların değil bizim de sahip çıkmamız gerekir. Biz onlara yardımcı olacağız. Onlar da çevreye, doğaya uygun madencilik yapacak, çalışanların şartlarını iyileştirecekler. Bürokratik işlemleri teker teker halledeceğiz, ruhsat sorunlarını çözerek 200 kişinin daha istihdam edilmesini sağlayacağız" dedi. Vali Memiş, yöneticilerden İstanbul'da olan merkezin Erzurum'a getirilmesini talep etti.