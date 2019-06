İnşaat malzemelerinde ihracat 23 milyar dolara gidiyor

İnşaat malzemeleri ihracatında da zirve olarak 23 milyar dolarları gördüklerini anımsatan Erdoğan, "Sonrasında her ne kadar 15 milyar dolarlara insek de şimdi yeniden 23 milyar dolar ihracata doğru gidiyoruz." diye konuştu.

İnşaat malzemelerinde kilogram başına düşen ihracat tutarının düşüklüğünden bahseden Erdoğan, ortalamanın altında olan bu tutarın artırılması gerektiğine işaret etti.

- "Sıkıntıların üstesinden geleceğiz"

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah ise belirsizliğin ve değişkenliğin yüksek olduğu ortamlarda pazarda daha çok bulunmanın, müşteriler ile daha çok zaman geçirmenin önemine dikkati çekti.

Gümrah, "Bütünde sıkıntılar, belirsizlikler olsa da, fırsatlar barındıran alt sektörler, coğrafyalar veya projeleri olan akıllı müşteriler her zaman vardır ve var olacaktır." dedi.

İş insanının, hayalperest olma şansı olmadığı gibi umutsuz, çözümsüz olma şansının da bulunmadığını dile getiren Gümrah, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler rasyonel olmalıyız, çözüm üreten, fırsatlar yaratan kişiler olmak zorunluluğundayız. Aldığımız her kararın uzun dönem etkisini göz önüne almalıyız. İMSAD çatısı altındaki her bir yönetici eminim çok zor koşullarda dümende oldu. Biz bu ülkede profesyonel yöneticiler olarak arkasına rüzgarı almış, doğru dürüst dalga görmemiş, çarşaf gibi denizlerde süzülmüş kaptanlar değiliz. Fırtına yabancımız değil. Her fırtınada yeniden öğreniyoruz yüzmeyi, yüzdürmeyi, demir almayı, yeni limanlara varmayı. Bu zor günleri de atlatacağımıza, ülke olarak, sektör olarak sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyorum."