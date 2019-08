İş zekası yazılımıyla kaynaklar doğru kullanılacak

MUSTAFA ÇALKAYA - HAVELSAN, yerli ve milli imkanlarla iş zekası yazılımı olan ASTAR-BI ürününü geliştirdi.

Söz konusu yazılım, okullara ilişkin lokasyon ve sınıf sayısı gibi planlamalar açısından Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) kullanılmaya başlandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünün, tamamen yerli ve milli imkanlarla yaklaşık 4 yılda geliştirildiğini belirtti. Atalay, "Ekiplerimiz binlerce okulu taradılar. Her bir okuldan pek çok bilgi topladılar, sınıfların boyutlarından sayısına her türlü detayına kadar her okuldan 150 civarında farklı bilgi toplandı. Bilgiler oluşturduğumuz veri tabanına eklendi ve bunlarda bir coğrafya bilgi sistemi üzerine konumlandırıldı." ifadelerini kullandı.

Atalay, yazılımla orta ve uzun vadede kaynakların doğru kullanımının hedeflendiğini aktararak, "ASTAR-BI sayesinde birçok analiz yaparak rapor üretiyoruz. Örneğin bir yere okul yapılacaksa en uygun yer neresidir, kaç sınıfı olmalıdır, hangi branşlarda eğitim vermelidir, bu analizler yapılıyor. Bir bakıma yapay zekaya geçişte sağlanmış oluyor." diye konuştu.