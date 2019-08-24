FİNANS

İş zekası yazılımıyla kaynaklar doğru kullanılacak

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay: - "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen iş zekası yazılımı ASTAR-BI, orta ve uzun vadede kaynakların doğru kullanımını hedefliyor. Ürün sayesinde analizler yaparak rapor üretiyoruz"

MUSTAFA ÇALKAYA - HAVELSAN, yerli ve milli imkanlarla iş zekası yazılımı olan ASTAR-BI ürününü geliştirdi.

Söz konusu yazılım, okullara ilişkin lokasyon ve sınıf sayısı gibi planlamalar açısından Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) kullanılmaya başlandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünün, tamamen yerli ve milli imkanlarla yaklaşık 4 yılda geliştirildiğini belirtti. Atalay, "Ekiplerimiz binlerce okulu taradılar. Her bir okuldan pek çok bilgi topladılar, sınıfların boyutlarından sayısına her türlü detayına kadar her okuldan 150 civarında farklı bilgi toplandı. Bilgiler oluşturduğumuz veri tabanına eklendi ve bunlarda bir coğrafya bilgi sistemi üzerine konumlandırıldı." ifadelerini kullandı.

Atalay, yazılımla orta ve uzun vadede kaynakların doğru kullanımının hedeflendiğini aktararak, "ASTAR-BI sayesinde birçok analiz yaparak rapor üretiyoruz. Örneğin bir yere okul yapılacaksa en uygun yer neresidir, kaç sınıfı olmalıdır, hangi branşlarda eğitim vermelidir, bu analizler yapılıyor. Bir bakıma yapay zekaya geçişte sağlanmış oluyor." diye konuştu.

MEB Coğrafi Bilgi Sistemi'nde ürünün kullanıldığına işaret eden Atalay, ürünün birçok yerde değişik amaçlarla kullanabileceğini, kurumlarla görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Atalay, ürünün, Malezya, Pakistan ve Körfez ülkelerine satışını da hedeflediklerini kaydetti.

HAVELSAN'ın milli ve yerli imkanlarla teknoloji geliştirdiğine dikkati çeken Atalay, "Birinci önceliğimiz bölgemizin de en büyüğü olmak. Buna yakın durumdayız. Daha sonrasında dünyanın en büyük şirketleri arasına girmek istiyoruz. Biz savunma şirketlerinde bu yıl dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girmeyi hedefliyoruz. 2023'e kadar da 500 milyon dolar ihracat hedefine ulaşarak bölgemizin en büyük sistem entegratörü olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERModa olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!Moda olan yapılıyor ama... Yüz tipinize göre seçmeniz gerekiyormuş!
Kilosu 40 lira! 'Fiyatlar düşmeyecek'Kilosu 40 lira! 'Fiyatlar düşmeyecek'
'Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı''Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hamdi Atalay ASTAR-BI HAVELSAN meb

En Çok Okunan Haberler

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

FlixBus Türkiye pazarını 'eşsiz fırsat' olarak görüyor

Antalya rekor kırdı! Turist sayısı 10 milyonu aştı

Antalya rekor kırdı! Turist sayısı 10 milyonu aştı

Fitch'ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

Fitch'ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

Yasak bitiyor! Balıkçıların umudu oldu

Yasak bitiyor! Balıkçıların umudu oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antep fıstığı cep yakıyor: Kilosu 40 lira...

Kilosu 40 lira! 'Fiyatlar düşmeyecek'

'Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı'

'Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı'

TTK ve MTA işçileri için toplu sözleşme imzalandı

TTK ve MTA işçileri için toplu sözleşme imzalandı

Antalya turist sayısında rekora koşuyor

Antalya turist sayısında rekora koşuyor

Kadınlar iş hayatında “erkek gibi davranmak” zorunda hissediyor

Kadınlar iş hayatında “erkek gibi davranmak” zorunda hissediyor

FKB- Banka dışı finans sektörü ilk yarı net karı 1.7 milyar lira

FKB- Banka dışı finans sektörü ilk yarı net karı 1.7 milyar lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.