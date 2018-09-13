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İSO/Bahçıvan:Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun (PPK) faiz kararına ilişkin olarak “Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir” diyen İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şu değerlendirmede bulundu: “Öngörülebilirlik, ekonomimizin ve üretim hayatımızın olmazsa olmazlarından biridir.

İSO/Bahçıvan:Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun (PPK) faiz kararına ilişkin olarak “Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir” diyen İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şu değerlendirmede bulundu:
“Öngörülebilirlik, ekonomimizin ve üretim hayatımızın olmazsa olmazlarından biridir. Bugüne kadar hep savunageldiğimiz finansal istikrar, biz sanayicilerin üretim sürecinde en çok ihtiyaç duyduğu öngörülebilirliğe büyük katkı yapar.
“İşin özü şudur: Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir. İşte bu açıdan Merkez Bankamızın bugün aldığı kararın, finansal istikrarın yeniden tesisine katkı yapacağını ümit ediyoruz.” (Fotoğraflı)

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