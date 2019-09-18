FİNANS

İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

 İZMİR’de 2019 yılı Ağustos ayında 6 bin 25 konut satışı yapıldı.

İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı

İZMİR, (DHA)- İZMİR’de 2019 yılı Ağustos ayında 6 bin 25 konut satışı yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19’luk artışın gerçekleştiği İzmir, Türkiye genelindeki satışlarda ise yüzde 5,5 pay ile üçüncü sırada yer aldı. İzmir’de en çok konut satışı ise 838 konut ile Buca’da oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, İzmir’de 2018 yılı Ağustos ayında satılan konut sayısı 5 bin 64 iken, 2019 yılı Ağustos ayında ise bu oran yüzde 19 artış göstererek 6 bin 25 oldu.
Türkiye genelinde ise 15 bin 881 konut satışının yapıldığı İstanbul yüzde 14,4 ile en büyük paya sahip olurken, Ankara 10 bin 707 konut satışı ile yüzde 9,7, İzmir ise 6 bin 25 satış ile yüzde 5,5 paya sahip oldu. TÜİK verilerine göre İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın ağustos ayına göre bu yıl yüzde 6,4 azalarak bin 994 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 1 konut satışı ve yüzde 14,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 107 konut satışı ile Ankara ve bin 994 konut satışı ile İzmir izledi.
KONUT SATIŞLARINDA BUCA BİRİNCİ
TÜİK verilerine göre İzmir'de 2019 Ağustos ayında nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçeler içinde en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. 2019 Ağustos ayında 838 konut satılan Buca’yı, 631 konut satışı ile Karşıyaka, 438 konut satışı ile Torbalı, 405 konut satışı ile Menemen, 404 konut satışı ile Çiğli, 399 konut satışı ile Karabağlar, 347 konut satışı ile Bornova, 307 konut satışı ile Konak ve 251 konut satışı ile Bayraklı takip etti.
AĞUSTOS'TA YAPILAN SATIŞLARIN YÜZDE 36,9’U İPOTEKLİ
TÜİK verilerine göre, İzmir'de ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 166,9 oranında artarak 2 bin 223 olduğu görüldü. İzmir’de Ağustos ayında satışı yapılan konutların yüzde 36,9’u ipotekli satış olarak gerçekleşirken, bu satışların yüzde 28,2’sini ilk satış, yüzde 71,8'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 36’sını ilk satış, yüzde 64’ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttıİzmir'de konut satışları yüzde 19 arttıİzmir'de konut satışları yüzde 19 arttıİzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı

Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...
THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurduTHY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu
EMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretimEMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İBB personel alacak! İşte şartlar

İBB personel alacak! İşte şartlar

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

Piyasaların gözü Fed faiz kararında

Piyasaların gözü Fed faiz kararında

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar...

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu

THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu

EMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretim

EMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretim

TÜİK

TÜİK

Forma aşkıyla önce imalata, sonra ihracata başladı

Forma aşkıyla önce imalata, sonra ihracata başladı

ODD/Başkan Bilaloğlu:Faiz indirimi ikinci el satışlarını da pozitif etkileyecek

ODD/Başkan Bilaloğlu:Faiz indirimi ikinci el satışlarını da pozitif etkileyecek

Ford, otonom konvoy projesini tanıttı

Ford, otonom konvoy projesini tanıttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.