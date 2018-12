Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010592 -0,59 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,581974 -0,32 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181256 -0,28 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,405050 -0,27 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167235 -0,23 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013416 -2,91 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021116 -0,98 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,997694 -0,94 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049054 -0,53 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,123768 -0,44 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,287265 -2,32 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029952 -2,11 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035345 -2,09 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,061087 -2,02 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,229903 -1,98 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037532 -1,30 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,884074 -1,09 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,586062 -1,03 HSBC Portföy Değ. Fon 74,247510 -0,93 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,982366 -0,92 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,907564 -1,88 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,926698 -1,77 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,153260 -1,75 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028524 -1,73 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,854127 -1,68 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,659518 -0,47 TEB Portföy Altın Fonu 0,052680 -0,37 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031321 -0,36 Ak Portföy Altın Fonu 0,050282 -0,36 İş Portföy Altın Fonu 0,024232 -0,36(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)