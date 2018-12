Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051903 -0,52 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,251128 -0,51 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,054271 -0,51 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,674249 -0,51 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,620594 -0,50 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011507 -1,69 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019753 -1,68 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,119503 -0,15 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047452 -0,13 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,292954 -0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,022688 -0,86 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095967 -0,79 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042732 -0,77 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077371 -0,69 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023467 -0,69 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,651131 -0,71 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062692 -0,47 HSBC Portföy Değ. Fon 74,384275 -0,26 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,314303 -0,26 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,509236 -0,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037455 -0,69 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,140053 -0,56 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,791828 -0,46 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019188 -0,46 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,890239 -0,37 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 197,145563 -0,35 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021904 -0,18 TEB Portföy Altın Fonu 0,053058 -0,18 HSBC Portföy Altın Fonu 1,932830 -0,17 Ak Portföy Altın Fonu 0,050644 -0,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)