FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588279 -1,29 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417647 -0,79 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024497 -0,67 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041320 -0,56 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173001 -0,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022992 -0,53 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024186 -0,33 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,144347 -0,31 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016851 -0,30 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,424960 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041413 -2,23 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106351 -1,69 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,004709 -1,43 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018169 -1,42 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068795 -1,26 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,400311 -0,89 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041487 -0,75 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,501927 -0,63 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,220175 -0,54 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,076429 -0,51 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,975170 -0,96 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,883350 -0,84 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,255142 -0,44 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017377 -0,11 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,489269 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,361675 -0,44(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Kara deliğe düşersek ne olur?Kara deliğe düşersek ne olur?
Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmekBakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek
TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldıTOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Dolarda hareketlilik! İşte güncel son durum

Dolarda hareketlilik! İşte güncel son durum

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

Çeyrek altın yerini ona bıraktı!

Çeyrek altın yerini ona bıraktı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

Marmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladı

Marmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladı

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Pazartesi günü açıklanıyor

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Pazartesi günü açıklanıyor

THY İstanbul Havalimanı'nda en fazla yolcuyu bugün ağırlayacak

THY İstanbul Havalimanı'nda en fazla yolcuyu bugün ağırlayacak

Mardin'den Avrupalıları giydiriyor 

Mardin'den Avrupalıları giydiriyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.