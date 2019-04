Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588279 -1,29 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,417647 -0,79 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024497 -0,67 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,041320 -0,56 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,173001 -0,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022992 -0,53 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024186 -0,33 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,144347 -0,31 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016851 -0,30 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,424960 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041413 -2,23 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106351 -1,69 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,004709 -1,43 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018169 -1,42 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068795 -1,26 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,400311 -0,89 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041487 -0,75 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,501927 -0,63 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,220175 -0,54 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,076429 -0,51 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,975170 -0,96 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,883350 -0,84 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,255142 -0,44 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017377 -0,11 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,489269 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,361675 -0,44(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)