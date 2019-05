Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,562419 -0,80 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039950 -0,74 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020630 -0,52 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,403434 -0,52 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,168721 -0,48 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017003 -2,94 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022843 -1,73 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023843 -1,60 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,463521 -0,80 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024934 -0,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101135 -2,07 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043222 -2,06 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040562 -2,04 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085139 -2,04 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045568 -1,69 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,260321 -1,00 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,324085 -0,92 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040929 -0,92 HSBC Portföy Değ. Fon 78,601266 -0,84 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,240703 -0,72 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,885955 -1,52 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,956339 -1,25 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,254665 -1,15 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033409 -0,90 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,060270 -0,77 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,507060 -1,86 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035156 -0,95 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,939671 -0,93 TEB Portföy Altın Fonu 0,059458 -0,91 Ak Portföy Altın Fonu 0,056434 -0,89(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)