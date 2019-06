Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027566 -0,55 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 48,680790 -0,48 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,140092 -0,46 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,459227 -0,45 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047853 -0,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016218 -0,30 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,096103 -0,17 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,028292 -0,14 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 31,258338 -0,14 Gedik Portföy Karma Fon 0,859570 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,866528 -0,46 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030587 -0,24 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,744128 -0,23 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,975651 -0,08 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025229 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,731714 -0,60(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)