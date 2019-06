Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,387107 -0,81 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036939 -0,75 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059804 -0,68 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,514359 -0,48 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,051483 -0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,387448 -0,82 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030457 -0,74 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015181 -0,73 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023933 -0,71 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056187 -0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062789 -1,14 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073818 -0,77 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077614 -0,73 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027279 -0,73 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,861713 -0,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,016858 -0,72 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,990923 -0,36 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,048025 -0,34 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,026412 -0,15 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069956 -0,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,996537 -0,61 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021979 -0,60 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,112435 -0,45 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,283555 -0,45 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038045 -0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)