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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 14:38 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 525,866369 -0,50 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,057976 -0,37 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050567 -0,32 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,277253 -0,29 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,456307 -0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025198 -0,95 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,634778 -0,70 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,260634 -0,10 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041827 -0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,026952 -0,12 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,949643 -0,11 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,293958 -0,04 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,050953 -0,03 ING Portföy İki. Değ. Fon 0,024215 -0,02 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026567 -0,29 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031059 -0,26 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021229 -0,20 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,237324 -0,12 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,969476 -0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,461938 -1,34 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,541895 -1,01 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 236,140149 -0,98(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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