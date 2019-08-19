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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,219785 -0,81 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,935674 -0,39 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059131 -0,37 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038904 -0,35 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,063723 -0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025512 -0,75 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054463 -0,23 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029132 -0,23 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,659588 -0,20 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,448023 -0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047683 -2,71 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095248 -2,62 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,996824 -1,99 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018168 -1,97 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019694 -1,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,544688 -0,78 Deniz Port. Üç. Değ. Fon 0,936687 -0,77 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,676064 -0,77 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040141 -0,66 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,071299 -0,54 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036942 -1,41 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,161587 -1,08 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036849 -1,08 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,104358 -0,87 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021484 -0,54 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038756 -1,12 Deniz Port. Altın Fonu 0,033912 -1,10 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026878 -1,10 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022879 -1,09 TEB Portföy Altın Fonu 0,065498 -1,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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