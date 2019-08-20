FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,488616 -0,32 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,688050 -0,27 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,200624 -0,22 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,218674 -0,13 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,200614 -0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025451 -0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094092 -1,21 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105270 -1,19 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047153 -1,11 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 34,332233 -0,96 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,053864 -0,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,280035 -0,76 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,277908 -0,64 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,247824 -0,28 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,017050 -0,23 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,672363 -0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,900385 -0,33 Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013011 -0,19 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,015379 -0,16 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,290154 -0,06 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,472406 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası Bu konvoy ağızları açık bıraktı! Milyonlarca liralık gelin arabası
Altın yükseliyor... Piyasadaki sahte altına dikkatAltın yükseliyor... Piyasadaki sahte altına dikkat
ING Türkiye - Kent tasarrufunda vadeli mevduat payı yükseldiING Türkiye - Kent tasarrufunda vadeli mevduat payı yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çaya yüzde 15 zam geldi

50 ilin kaderini değiştirecek Asrın projesi hız kesmiyor

50 ilin kaderini değiştirecek Asrın projesi hız kesmiyor

Fiyatı 8 liradan 3 liraya kadar düştü

Fiyatı 8 liradan 3 liraya kadar düştü

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın yükseliyor... Piyasadaki sahte altına dikkat

Altın yükseliyor... Piyasadaki sahte altına dikkat

ING Türkiye - Kent tasarrufunda vadeli mevduat payı yükseldi

ING Türkiye - Kent tasarrufunda vadeli mevduat payı yükseldi

Fındık üretecisine 'aflatoksin' uyarısı

Fındık üretecisine 'aflatoksin' uyarısı

TÜİK - Konut satışları Temmuz’da yıllık yüzde 17.5 düştü

TÜİK - Konut satışları Temmuz’da yıllık yüzde 17.5 düştü

Fındık, üreticinin yüzünü güldürdü

Fındık, üreticinin yüzünü güldürdü

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.