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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 13:49 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,704031 -0,21 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,205089 -0,13 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,500529 -0,12 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023844 -0,07 Ziraat Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 250,688488 -0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,697327 -0,27 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023101 -0,13 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,246747 -0,12 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,327858 -0,07 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,541095 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050663 -2,42 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,099494 -2,34 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,190383 -2,10 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,399600 -2,08 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,110660 -2,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,418559 -1,21 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,256421 -1,07 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042619 -0,96 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,074660 -0,89 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,622367 -0,83 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,974358 -1,30 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,353224 -1,19 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,056331 -0,91 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019030 -0,52(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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