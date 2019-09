Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 2,152531 -0,05 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 551,755944 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,374557 -0,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040579 -0,59 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109906 -0,58 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,678472 -0,54 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,477412 -0,52 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020555 -0,49 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,055364 -0,57 Gedik Portföy Karma Fon 0,925948 -0,26 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042601 -0,15 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,469810 -0,14 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,025076 -0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,970927 -0,56 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,352729 -0,45 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,049145 -0,34 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,651604 -0,13 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019051 -0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)