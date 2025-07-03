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Kripto varlıkları için SPK'ya 7 banka başvurdu!

Türkiye'de bankaların da kripto varlıklar için saklama hizmeti sunmasının önü açılırken, bu hizmet için bugüne kadar Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 7 banka başvuru yaptı.

Kripto varlıkları için SPK'ya 7 banka başvurdu!

Türkiye'de kripto varlık ekosistemini düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlk olarak geçen yıl çıkarılan düzenlemeyle Türkiye'de kripto varlıklara ilişkin yasal altyapı oluşturuldu. Bu yıl da SPK tarafından hazırlanan ikincil düzenlemelerle kripto para borsaları olarak da bilinen kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (KVHS) kuruluş, işleyiş ve faaliyet süreçleri düzenlendi.

Kripto varlıkları için SPK ya 7 banka başvurdu! 1

500 MİLYON LİRA ASGARİ SERMAYE GEREKİYOR!

Bu kapsamda, bankaların da kripto varlıklara yönelik saklama hizmeti sunabilmesinin önü açıldı. Bankaların kripto varlık saklama hizmeti başvurusunun değerlendirilebilmesi için BDDK'nın uygun ön görüşü aranırken, bu kuruluşların 500 milyon lira asgari sermayeye sahip olması gerekiyor.

SPK verilerine göre, şimdiye kadar 11 kuruluş, "saklama kuruluşu" olarak hizmet vermek için başvuruda bulundu. Bazı kripto para borsaları saklama hizmeti için kendi şirketlerini kurarken, bu hizmet için 7 banka da SPK'ye başvurdu.
Kripto varlıkları için SPK ya 7 banka başvurdu! 2

DÜZENLEMEYE UYGUN FAALİYET GÖSTERİLECEK

Bu kapsamda SPK'ye başvuran bankalardan birisi de Akbank oldu. Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dalya Kohen, kripto düzenlemelerine paralel şekilde hareket ederek hizmet sağlayıcılara yönelik yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kohen, dijital varlık saklama hizmetini devreye aldıklarını, bu hizmetle birlikte KVHS'lerin dijital varlıklarını, bankanın sistemlerinde güvenli şekilde saklayacaklarını ve aynı zamanda transfer işlemlerine olanak sağlayacaklarını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki dönemde regülasyonların çizeceği çerçeve içerisinde staking ve tokenizasyon gibi alanlarda da aktif olmayı planlıyoruz. Bu yetkinlikleri hizmet sağlayıcılarına sunarak onların operasyonel yükünü hafifletmeyi ve yenilikçi ürünler geliştirmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Böylece, kripto varlık ekosistemindeki aktörlerin güvenli ve düzenlemelere uygun bir ortamda faaliyet göstermelerine yardımcı olacağız."
Kripto varlıkları için SPK ya 7 banka başvurdu! 3

Kripto varlıklar ve blok zincir teknolojilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaştıklarını aktaran Kohen, bu alandaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve potansiyeli önemli gördüklerini söyledi.

Kohen, kripto varlıkların giderek yaygınlaşmasını, ilerleyen dönemde "gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesinin" küresel ölçekte artmasıyla ilişkilendirdiklerini bildirerek, bu yaygınlaşmanın, finansal kapsayıcılığı artırma, işlem maliyetlerini düşürme ve şeffaflığı yükseltme gibi önemli faydalar sağlayacağına inandıklarını anlattı.
Kripto varlıkları için SPK ya 7 banka başvurdu! 4

Bu dönüşümün aktif parçası olmayı, yenilikçi ve güvenli çözümler sunarak ekosistemin sağlıklı büyümesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getiren Kohen, şunları kaydetti:

"Kripto varlıklara yönelik vizyonumuz doğrultusunda mevcut saklama servisimiz ve bunun üzerine inşa edeceğimiz diğer ürün ve hizmetleri, ilgili izinler çerçevesinde farklı pazarlara açma planlarımız bulunuyor. Ayrıca, blok zincir tabanlı finansal ürünlerin geliştirilmesine öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bu, merkeziyetsiz finans uygulamalarına entegrasyon, programlanabilir para ve akıllı sözleşme tabanlı finansal çözümler gibi alanları kapsama potansiyeli taşıyor."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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SPK kripto kripto borsaları
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