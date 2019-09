Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035708 -1,20 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,294327 -0,97 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060722 -0,74 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053061 -0,68 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,953222 -0,55 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014648 -3,34 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022802 -1,83 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030173 -0,83 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022151 -0,82 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026065 -0,77 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034327 -2,63 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025351 -1,93 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,388049 -1,85 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062205 -1,82 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071997 -1,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,048788 -0,62 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,073067 -0,41 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,102051 -0,26 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030404 -0,04 İş Portföy Bir. Değ. Fon 76,748075 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022121 -0,74 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,339283 -0,67 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037847 -0,65 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,185895 -0,62 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,129895 -0,61 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,271976 -0,98 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039728 -0,68 Deniz Port. Altın Fonu 0,034669 -0,68 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023441 -0,68 TEB Portföy Altın Fonu 0,067455 -0,68(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)