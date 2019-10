Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035431 -0,41 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,949023 -0,35 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060353 -0,28 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027082 -0,27 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,063336 -0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013892 -3,06 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025373 -0,65 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021390 -0,42 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,334168 -0,39 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029921 -0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054452 -1,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106999 -1,15 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074215 -0,66 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035801 -0,44 Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF) 0,112247 -0,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010000 -3,09 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,028809 -0,81 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,073171 -0,38 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,325575 -0,25 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,986086 -0,15 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037035 -0,35 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,162563 -0,31 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,108800 -0,29 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022019 -0,29 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,331377 -0,28 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,391186 -2,06 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,104705 -0,99 İş Portföy Altın Fonu 0,030141 -0,74 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038879 -0,34 TEB Portföy Altın Fonu 0,066090 -0,33(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)