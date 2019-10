Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,729912 -0,47 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 548,778717 -0,34 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,209685 -0,30 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,518280 -0,20 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,226587 -0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,308563 -1,18 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013656 -1,09 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,553369 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039100 -1,81 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,104116 -1,04 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,060972 -1,02 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070651 -0,93 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019884 -0,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,015858 -2,09 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,665444 -0,31 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,265488 -0,26 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030412 -0,24 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,019867 -0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,009812 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)