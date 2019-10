Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,292613 -0,84 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053202 -0,75 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035777 -0,67 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,253675 -0,61 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060946 -0,61 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021085 -1,66 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013498 -1,16 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025783 -0,61 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030039 -0,54 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,298527 -0,43 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035080 -1,98 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073039 -1,53 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,486588 -0,97 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052405 -0,97 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054865 -0,90 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,001079 -1,45 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,503541 -0,79 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043541 -0,74 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,263714 -0,67 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,822945 -0,59 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,348724 -0,67 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,170764 -0,57 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,078946 -0,57 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022234 -0,56 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,394568 -0,53 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,066761 -0,33(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)