Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,520108 -0,17 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,734242 -0,14 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023111 -0,08 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,210677 -0,06 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018429 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,749030 -0,05 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,638345 -0,04 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,769634 -0,04 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,717303 -0,04 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,312220 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052116 -1,63 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102725 -1,49 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045938 -1,23 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 55,323669 -1,16 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,815230 -1,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,509263 -0,88 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,263941 -0,47 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,128453 -0,44 HSBC Portföy Değ. Fon 92,364286 -0,35 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,482846 -0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,080255 -0,36 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019366 -0,19 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018797 -0,02 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,399165 0,00 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,669162 0,00 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,067093 -0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)