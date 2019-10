Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,705906 -1,66 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,500829 -1,63 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,204135 -1,44 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 155,913419 -0,84 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,906218 -0,83 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014444 -0,89 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,245724 -0,89 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,697913 -0,76 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,551330 -0,40 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,337180 -0,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045798 -7,71 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,090880 -7,59 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049961 -5,97 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,827196 -5,79 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,071347 -5,77 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,395792 -5,54 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,246536 -4,29 HSBC Portföy Değ. Fon 87,956825 -3,13 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041919 -3,06 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,581376 -2,77 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,947554 -4,22 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,326328 -3,25 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,027879 -2,87 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,018958 -1,55 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,656840 -0,64(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)