Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,694776 -0,97 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,493345 -0,84 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,201504 -0,69 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054718 -0,57 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 108,366112 -0,53 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,695736 -0,39 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026305 -0,31 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,336121 -0,29 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,550923 -0,25 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,477762 -0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021896 -2,13 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,301684 -1,65 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040550 -1,37 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,192519 -1,35 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,098228 -1,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,405552 -1,89 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,727487 -0,99 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042070 -0,78 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,283318 -0,71 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 75,642708 -0,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038299 -0,98 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,142780 -0,96 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,202141 -0,90 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,325191 -0,77 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,958395 -0,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ING Portföy Altın Fonu 0,030887 -1,02 TEB Portföy Altın Fonu 0,068190 -1,02 Deniz Port. Altın Fonu 0,035065 -1,02 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023737 -1,01 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027854 -1,00(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)