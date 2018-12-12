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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 14:22 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044912 1,73 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,657340 1,70 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,132599 1,66 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022038 1,65 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034076 1,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013476 2,68 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,001312 2,65 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020989 1,94 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026748 1,58 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049035 1,29 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,066499 2,21 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,034474 2,11 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,062541 1,66 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023637 1,59 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,813827 1,48 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,061601 1,67 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,780145 1,12 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,984339 0,65 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,082088 0,55 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009783 0,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,807516 1,35 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029709 1,33 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,896968 1,32 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015536 1,32 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051070 1,24 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 16,796681 1,58 Ak Portföy Altın Fonu 0,050314 1,32 HSBC Portföy Altın Fonu 1,920816 1,31 TEB Portföy Altın Fonu 0,052722 1,31 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031345 1,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Vakıf Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,519609 0,10 İş Portföy Para Piyasası Fonu 221,245936 0,08 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,310602 0,07 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 16,819351 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,017809 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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