Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,032993 0,37 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,200256 0,37 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,692268 0,29 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,024462 0,28 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,285072 0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022222 0,42 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,407361 0,20 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,145299 0,17 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,162578 0,16 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028344 0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,019923 1,39 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037917 1,18 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,890904 1,07 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,081102 1,00 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034034 0,85 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,997874 1,14 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043092 1,09 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,434363 0,74 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,039753 0,59 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017217 0,48 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,019600 0,89 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040967 0,82 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028085 0,74 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,297945 0,70 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031502 0,64 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,831610 0,06 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,744705 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,051287 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 60,355565 0,06 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 317,370921 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

