Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,323051 0,94 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059836 0,53 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052054 0,42 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038918 0,20 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,072054 0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023037 1,72 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055960 0,56 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024079 0,56 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024714 0,27 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030703 0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,031048 1,04 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065454 0,57 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,431352 0,43 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076309 0,38 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079581 0,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,034450 0,24 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,018314 0,22 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016072 0,10 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,050366 0,09 Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,449547 0,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033219 0,86 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,009023 0,77 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,055541 0,77 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022161 0,59 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,028883 0,47 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,838693 1,39 QNB Finans Portföy Altın BYF 21,965178 1,38 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034987 0,95 İş Portföy Altın Fonu 0,027252 0,94 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024380 0,93 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019315 0,07 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,541816 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 83,417081 0,06 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,932580 0,06 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,723703 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

