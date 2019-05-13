Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,020802 0,39 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,363576 0,20 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,114212 0,19 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,616405 0,18 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,021479 0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,369129 0,55 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,430837 0,49 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 44,738479 0,43 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035752 0,43 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,886438 0,41 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,198731 0,98 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,027408 0,58 Gedik Portföy Karma Fon 0,824762 0,50 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,036577 0,41 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,111690 0,38 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017332 0,29 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,945963 0,26 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030766 0,23 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038748 0,19 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,225770 0,18 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,019203 0,19 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,181570 0,19 ING Portföy Para Piyasası Fonu 84,303503 0,19 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,521522 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,049926 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

