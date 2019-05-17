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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 17.05.2019 14:54 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040535 1,16 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570678 0,88 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,407690 0,87 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171810 0,68 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 582,290495 0,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017552 0,24 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024114 0,22 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,449397 0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079372 0,62 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,114212 0,62 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,439471 0,53 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042418 0,40 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103066 0,33 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,064222 0,63 Tacirler Portföy Değ. Fon 0,958661 0,47 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016372 0,34 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016687 0,22 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,027600 0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,024270 0,13 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030393 0,11 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,339606 0,06 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,565188 0,06 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,325852 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019567 0,07 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024796 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 62,681812 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,194925 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050054 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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