Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,408442 0,55 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172018 0,41 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570355 0,36 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040701 0,35 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020934 0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023544 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,017722 0,28 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035782 0,24 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,430520 0,18 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037154 0,15 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 43,842814 0,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,016464 0,24 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,575697 0,17 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,133900 0,16 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,310702 0,10 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,022326 0,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,036031 0,46 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017298 0,37 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 16,281004 0,33 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,495327 0,27 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,829130 0,26 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,521112 0,07 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019704 0,07 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050410 0,07 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,573247 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024970 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

