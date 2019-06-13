Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,372979 0,72 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039048 0,59 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036388 0,55 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,487333 0,54 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,954794 0,53 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023413 1,22 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030348 0,27 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,395595 0,23 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055887 0,22 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,223618 0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027300 0,81 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,842842 0,59 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069254 0,55 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,267425 0,55 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 47,691157 0,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,049802 2,62 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,069412 0,43 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,234058 0,42 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,593100 0,38 HSBC Portföy Değ. Fon 81,553016 0,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034186 1,20 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,076948 1,14 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,033774 0,99 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,871786 0,59 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,100320 0,48 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,035864 1,21 TEB Portföy Altın Fonu 0,060799 1,19 Deniz Port. Altın Fonu 0,031578 1,18 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,024992 1,17 ING Portföy Altın Fonu 0,027757 1,16 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,589505 0,06 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,025223 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050928 0,06 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 63,771320 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 85,984890 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

