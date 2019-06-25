Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,461735 1,57 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,045601 1,48 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,642661 1,31 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,190248 1,23 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040716 0,81 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,618256 0,37 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,272921 0,21 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,415813 0,18 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,478442 0,16 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,193904 0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,095191 3,50 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047847 3,47 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,494730 3,12 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,116298 2,94 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051400 1,90 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,110710 1,77 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,023523 1,07 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,182194 1,06 HSBC Portföy Değ. Fon 84,036036 1,05 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,342949 0,95 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,873856 0,85 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,282981 0,84 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,877475 0,75 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,982673 0,72 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,569834 0,49 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Bizim Portföy Altın Katılım BYF 237,451208 1,11 QNB Finans Portföy Altın BYF 23,611602 1,05 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,874025 0,76 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037445 0,24 İş Portföy Altın Fonu 0,029079 0,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 86,674722 0,08 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,530295 0,07 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,326247 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051318 0,06 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,584925 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

