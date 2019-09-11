Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053246 1,17 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,148052 0,67 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,198675 0,48 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040635 0,45 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 557,021120 0,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022467 1,16 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030536 0,52 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023238 0,51 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056913 0,30 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,537353 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036499 1,35 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042625 1,19 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022434 1,15 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036426 1,07 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,410838 0,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,047211 1,31 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042932 0,94 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,310662 0,77 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,763330 0,56 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,074823 0,56 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,971803 0,73 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022378 0,72 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,357926 0,69 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,032714 0,67 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,029818 0,57 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,063524 0,82 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 250,991902 0,20 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,952606 0,15 İş Portföy Altın Fonu 0,030862 0,05 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023492 0,05 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053546 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020608 0,05 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,610918 0,05 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056907 0,05 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 112,810846 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

