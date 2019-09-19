Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,501126 0,79 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,205358 0,63 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,705512 0,55 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,222981 0,32 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,824534 0,31 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,248228 0,10 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,701932 0,03 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,732414 0,03 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,300395 0,02 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,753197 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,531627 1,83 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043464 1,40 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,712620 1,27 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044600 1,18 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,059515 1,16 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,435964 1,77 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006533 1,37 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,635983 0,61 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,031692 0,49 Oyak Portföy İki. Değ. Fon 0,024100 0,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,369475 0,55 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,987229 0,45 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,066009 0,31 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019130 0,15 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,654348 0,09 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 90,825065 0,05 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,033370 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,783973 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020684 0,05 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 352,963842 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

