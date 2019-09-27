Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,725513 1,40 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,514112 1,11 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,209050 0,79 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,029670 0,54 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,062087 0,54 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,546160 0,06 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,742210 0,03 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,307717 0,03 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,631648 0,03 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,762954 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,957274 0,91 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036040 0,27 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074799 0,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,034684 0,82 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018629 0,47 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,018819 0,39 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,300615 0,30 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 1,791494 0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,067489 0,25 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018684 0,13 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,506469 0,08 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017336 0,08 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,016734 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,141244 0,05 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057312 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053921 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,786542 0,04 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,615308 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

