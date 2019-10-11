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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,364251 0,83 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036706 0,64 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062916 0,46 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054995 0,39 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023157 0,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014329 2,47 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,409363 1,76 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023486 1,57 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031152 0,84 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057907 0,69 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041156 1,86 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036133 1,67 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063695 1,50 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026056 1,49 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073651 1,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,037279 1,16 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,020106 0,53 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,348734 0,37 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,151019 0,29 Gedik Portföy Karma Fon 0,928047 0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,158209 0,75 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,217123 0,74 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038773 0,71 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022880 0,52 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,419818 0,47 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ING Portföy Altın Fonu 0,031332 0,79 Deniz Port. Altın Fonu 0,035569 0,79 Ak Portföy Altın Fonu 0,065004 0,78 HSBC Portföy Altın Fonu 2,481214 0,76 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028262 0,76 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057649 0,04 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,618896 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054233 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,691013 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,283282 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
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