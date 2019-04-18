"Kırmızı etteki sorunlar küçükbaş hayvancılıkla çözülür"

SONER KILINÇ - Uşak Ticaret Borsası (UTB) Başkanı Mustafa Sezer, Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamak için küçükbaş hayvancılığın ve çobanlık mesleğinin özendirilmesi gerektiğini belirterek, "Yaptığımız araştırmada yıllık tüm masrafları çıkardığımızda 100 koyunlu bir sürüden net 59 bin lira gelir elde ediliyor. Bir ailenin bu işi yaptığını düşünürsek rakam 2 asgari ücrete karşılık geliyor." dedi.

Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UTB olarak akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdikleri "Kırmızı ette çözüm" başlıklı çalışmayı rapor haline getirdiklerini söyledi.

Özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık arasındaki ekonomik göstergeleri incelediklerini belirten Sezer, et fiyatlarının yükselmesinde küçükbaş hayvancılığın azalması ve talebin etkili olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

Azalan hayvan sayısı ve talep artışının doğal olarak et fiyatlarında yükselmeye neden olduğunun altını çizen Sezer, küçükbaş hayvancılığın yeniden cazip hale getirilmesi ve hayvan sayısının artırılması ile sorunun çözüleceğini vurguladı.