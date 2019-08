Kruvaziyerde bayram bereketi

Galataport'un şu ana kadar yapılan en güzel limanlardan biri olacağını ifade eden Alnıtemiz, "Galataport, kruvaziyer turistin, şehrin tarihi ve kültürel merkezini yürüyerek keşfetmesine imkan tanıyacak. Kalkınma Planı'nda yer alan ikinci kruvaziyer limanı hedefinin de gerçekleşmesiyle İstanbul, kruvaziyer turizmde hub haline gelecek." dedi.

- "Yüzen otellerde yer kalmadı"

Alnıtemiz, Kurban Bayramı'nın yaz sezonuna gelmesinden dolayı ilginin yüksek olduğunu ve satışların iyi gittiğini vurgulayarak, "yüzen 5 yıldızlı oteller" diye nitelenen kruvaziyerlerde yer kalmadığının altını çizdi.

Gemi seyahatine ilginin her geçen gün arttığını anlatan Alnıtemiz, bu artışta "her şey dahil cruise turları"nın payının büyük olduğunu kaydetti. Seyahati, her şey dahil sistemiyle hizmet veren büyük otellere göre ekonomik ve avantajlı hale getirdiklerini savunan Alnıtemiz, "Her şey dahil fiyatlara sınırsız içecek paketi, gemideki tüm yemekler, kara turları, liman vergileri ve bahşişler, seyahat, sağlık ve tur iptali sigortası dahil." şeklinde konuştu.