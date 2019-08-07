Kruvaziyerde bayram bereketi

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz, Kurban Bayramı'nın yaz sezonuna gelmesinin turizm sektöründe hareketliliği artırdığını belirterek, "Yüzen 5 yıldızlı oteller diye bilinen kruvaziyerlere de ilgi yüksek. Gemilerimizde yer kalmadı." dedi.

Alnıtemiz, AA muhabirine, 11. Kalkınma Planı'nda kruvaziyer turizmiyle ilgili hedeflere yer verilmesinin sektör açısında sevindirici olduğunu söyledi.

İstanbul'un kendi başına bir cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Alnıtemiz, "Hangi rota olursa olsun İstanbul'un içinde olduğu bir rota en ilgi çekici destinasyon oluyor. Coğrafi konum itibarıyla İstanbul başlı başına bir hub. İstanbul'un olduğu rotada Karadeniz, Akdeniz turları hatta Adriyatik'e varan bir rota rahatlıkla çizilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Alnıtemiz, yolcuların gemiye binene kadar yapacakları seyahatte genellikle hava yolunu kullandığını aktardı. Yeni havalimanının açılmasıyla İstanbul'un hava yollarının kesiştiği bir noktada bulunduğunu belirten Alnıtemiz, "Kruvaziyer şirketlerinin İstanbul'u bir hub olarak görmeleri gayet doğal. Çünkü önce yolcuları İstanbul'a taşımaları gerekiyor. Yeni havalimanı da bu anlamda kruvaziyer şirketlerine büyük avantaj sağlayacak. İstanbul, gökyüzüyle denizin buluşma noktası olacak." diye konuştu.