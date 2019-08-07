FİNANS

Kruvaziyerde bayram bereketi

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz: - "Kurban Bayramı'nın yaz sezonuna gelmesinden dolayı ilgi yüksek ve gemilerimizde yer kalmadı" - "Turizmde rekor yılı olacak, rakamlar da bunu gösteriyor"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz, Kurban Bayramı'nın yaz sezonuna gelmesinin turizm sektöründe hareketliliği artırdığını belirterek, "Yüzen 5 yıldızlı oteller diye bilinen kruvaziyerlere de ilgi yüksek. Gemilerimizde yer kalmadı." dedi.

Alnıtemiz, AA muhabirine, 11. Kalkınma Planı'nda kruvaziyer turizmiyle ilgili hedeflere yer verilmesinin sektör açısında sevindirici olduğunu söyledi.

İstanbul'un kendi başına bir cazibe merkezi olduğuna dikkati çeken Alnıtemiz, "Hangi rota olursa olsun İstanbul'un içinde olduğu bir rota en ilgi çekici destinasyon oluyor. Coğrafi konum itibarıyla İstanbul başlı başına bir hub. İstanbul'un olduğu rotada Karadeniz, Akdeniz turları hatta Adriyatik'e varan bir rota rahatlıkla çizilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Alnıtemiz, yolcuların gemiye binene kadar yapacakları seyahatte genellikle hava yolunu kullandığını aktardı. Yeni havalimanının açılmasıyla İstanbul'un hava yollarının kesiştiği bir noktada bulunduğunu belirten Alnıtemiz, "Kruvaziyer şirketlerinin İstanbul'u bir hub olarak görmeleri gayet doğal. Çünkü önce yolcuları İstanbul'a taşımaları gerekiyor. Yeni havalimanı da bu anlamda kruvaziyer şirketlerine büyük avantaj sağlayacak. İstanbul, gökyüzüyle denizin buluşma noktası olacak." diye konuştu.

Galataport'un şu ana kadar yapılan en güzel limanlardan biri olacağını ifade eden Alnıtemiz, "Galataport, kruvaziyer turistin, şehrin tarihi ve kültürel merkezini yürüyerek keşfetmesine imkan tanıyacak. Kalkınma Planı'nda yer alan ikinci kruvaziyer limanı hedefinin de gerçekleşmesiyle İstanbul, kruvaziyer turizmde hub haline gelecek." dedi.

- "Yüzen otellerde yer kalmadı"

Alnıtemiz, Kurban Bayramı'nın yaz sezonuna gelmesinden dolayı ilginin yüksek olduğunu ve satışların iyi gittiğini vurgulayarak, "yüzen 5 yıldızlı oteller" diye nitelenen kruvaziyerlerde yer kalmadığının altını çizdi.

Gemi seyahatine ilginin her geçen gün arttığını anlatan Alnıtemiz, bu artışta "her şey dahil cruise turları"nın payının büyük olduğunu kaydetti. Seyahati, her şey dahil sistemiyle hizmet veren büyük otellere göre ekonomik ve avantajlı hale getirdiklerini savunan Alnıtemiz, "Her şey dahil fiyatlara sınırsız içecek paketi, gemideki tüm yemekler, kara turları, liman vergileri ve bahşişler, seyahat, sağlık ve tur iptali sigortası dahil." şeklinde konuştu.

- Turizmde rekor yılı olacak

Türkiye'ye turist girişinde bu yıl ciddi artış olduğuna dikkati çeken Alnıtemiz, "35 milyon turiste ulaşılması bekleniyor. Rekor bir yıl olacak. İlk çeyrek rakamları da bunu gösteriyor. Bu geliş otel fiyatlarının artmasına neden oldu. Kurdaki yükselmesinin yanı sıra otel fiyatlarındaki artış yurt dışı turlarda büyük bir dezavantaj yaratmadı, ilginin yüksek olduğunu söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyorTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyor
Rixos Hotels, Kızıldeniz’de en büyük her şey dahil otel anlaşması imzaladıRixos Hotels, Kızıldeniz’de en büyük her şey dahil otel anlaşması imzaladı
Sabancı Holding’in satışları 2019 ilk yarısında yüzde 24 arttıSabancı Holding’in satışları 2019 ilk yarısında yüzde 24 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11. Kalkınma Planı Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz

En Çok Okunan Haberler

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

Milyonlarca kişinin gözü bu haberde! Zam teklifi 16 Ağustos'ta

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Rusya'ya bugünden itibaren vizesiz seyahat başladı

Dolar yeni güne nasıl başladı

Dolar yeni güne nasıl başladı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

Latin Amerika 'gıda'da rotayı Türkiye’ye çevirdi

Rixos Hotels, Kızıldeniz’de en büyük her şey dahil otel anlaşması imzaladı

Rixos Hotels, Kızıldeniz’de en büyük her şey dahil otel anlaşması imzaladı

Sabancı Holding’in satışları 2019 ilk yarısında yüzde 24 arttı

Sabancı Holding’in satışları 2019 ilk yarısında yüzde 24 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KOBİ’ler için büyüme tavsiyeleri

KOBİ’ler için büyüme tavsiyeleri

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.