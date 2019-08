"Maden firmasına izin verilmesi için uğraştılar ancak şimdi eylemlere katılıyorlar"

Bundan 3 ay önce tüm Türkiye, Çanakkale'de Troya diyordu, bugün başka şeyler söylüyor. Bir tek ağacın yanlış kesilmesine asla gönlümüz, ahlakımız ve imanımız razı olmaz ama bir tiyatroyla karşı karşıyayız. Zamanın bakanı Çanakkaleli Cumhur Ersümer, yıl 2001'in 25 Nisan'ı. İlk altın arama iznini o vermiş. Devam eden bir süreç var, o günden bugüne 'Altın varsa bulun' demişler. Bulmuşlar, şimdi ağaçlar kesilmiş, yollar açılmış, tabiri caizse bir beton alan gibi bir yer ortaya çıkmış, şimdi gelip miting yapıyorlar. Burada kötü niyet var, başka bir şey var burada. Ağacın kesilmesine karşı olan adam, o ağaç kesilirken oraya gelir. Ağacın kesilmesini istemeyen adam, o gün orada miting yapar. Hakkını vermem lazım, zaman zaman toplantı, gösteri bir şeyler yapmışlar ama esas mitingi bugün yapıyorlar."

- "Benzer tartışmalar 15 yıl önce Bergama'da da vardı"

Bülent Turan, 15 yıl önce de İzmir'in Bergama ilçesinde buna benzer tartışmaların yaşandığını hatırlattı.

O dönemde her gün mitingler yapıldığını anımsatan Turan, "Eurogold diye yabancı bir firma arama yapıyordu Bergama'da. Her gün miting yapıldı, eylem yapıldı. FETÖ'nün firması oraya el koyup aldığı gün eylem bitti. O gün Bergama unutuldu. Çevre hassasiyeti olan arkadaşlar, ağaç kesilirken orada olması lazımdı. Ağaç kesilmiş, her şey bitmiş, adamın altın çıkartacağı gün gelip de 'Sen yapamazsın' demek bir başka hesabın adımıdır." ifadelerini kullandı.