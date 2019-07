Malta kira sözleşmelerini Blockchain teknolojisiyle koruyacak

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - Malta Başbakanı Joseph Muscat, ülkedeki bütün kira sözleşmelerinin blok zincir teknolojisiyle kaydedileceğini açıkladı.

Radio One kanalına konuşan Başbakan Muscat, uygulamanın uzun bir anayasal süreç sonunda kira hukuku reformu kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla onaylandığını söyledi ve ekledi:

"İnsanlara bu teknolojinin katma değerini, günlük hayatlarında kullanacakları bir şekilde uygulayarak göstereceğiz. Bu uygulama, vatandaşlarımıza dijital dönüşümün yaşamlarını nasıl etkileyeceğini gösterecek."

Malta Başbakanı yeni düzenlemenin, kira sözleşmelerinin güvenliğini arttıracağını, evrakta sahtecilik girişimlerini önleyeceğini ve konuyla ilgili tutulan kayıtlara yalnızca yetkili kişilerin erişimini sağlayacağını kaydetti. Bunun yanında dağıtılmış yapıdaki ana ticari defterler, kira sözleşmelerinin kayıtsız yerlerde bulunmasını engelleyecek.

"Blockchain adası" olarak da bilinen Malta, 2018 yılının Temmuz ayında yürürlüğe soktuğu teşvik edici düzenleyici çerçeveyle birlikte, kripto para dünyasına ilk adımını atmıştı. Böylece ülkede dijital ve kripto paraların yanı sıra finansal enstrümanlar ve sanal finansal varlıklar da yasal bir temele kavuşmuştu. Yeni destekleyici yasal düzenlemeler, ülkenin eğitimli iş gücü ve Avrupa Birliği üyeliği faktörleri, Malta’yı blok zincir deneyiminde önemli bir merkez hâline getirmişti.

Özer: Blockchain teknolojisi giderek yaygınlaşıyor

Dijital para borsası Koineks’in CEO’su Faruk Fatih Özer, AB üyesi bir ülkenin kira sözleşmelerini blockchain teknolojisine emanet etmesinin bu teknolojinin ne kadar güvenilir olduğunu kanıtladığını belirtti ve ekledi:

"Malta’daki kira sözleşmelerinin bu teknolojiyle korunmaya başlanması hem sözleşme güvenliğine büyük katkıda bulunuyor hem de hukuksal ilişkilerin gizliliğinin korunmasında kayda değer bir görev üstleniyor.

"Her ne kadar blockchain teknolojisi kripto paralarla birlikte anılsa ve hatta dijital paralarla birebir özdeşleştirilse de, bunun altında çok daha büyük ölçekte ve karmaşık bir altyapının bulunduğu çoğu zaman gözden kaçırılıyor.

"Blockchain teknolojisinin kripto paralarla sınırlı olmamakla birlikte, hızla yaygınlaşarak yakın gelecekte günlük hayatımızın hemen her alanında rol oynayabilecek bir potansiyel taşıdığını da unutmamalıyız."

Özer, bu tip uygulamaların Türkiye de dahil olmak üzere diğer pek çok ülkeye yol göstermesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.