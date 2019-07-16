Markalı konut projelerinde satışların yüzde 7.0’si yabancılara

İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - Reidin-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre, satışların yüzde 63’ünün bitmiş, yüzde 37’sinin bitmemiş konut projelerinden yapıldığı Haziran ayında, markalı konut projeleri satışlarının yüzde 7.0’si yabancılara yapıldı.

Endeks sonuçlarına göre banka kredisi kullanım oranı geçen ay ile aynı kalırken, senet kullanımı 5.0 puan geriledi. Haziran ayında fiyat artışı, geçen aya göre 0.54, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2.48 oldu.

Endeks sonuçlarını değerlendiren Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Faizlerin yüksek seviyede olması sektörde dönem bazlı durgunluğa neden olabiliyor. Mayıs ayında yüzde 14 olan banka kredisi kullanım oranının Haziran ayında da aynı kalması, sektörün yükselen konut kredisi faizlerinden olumsuz etkilenmeye devam ettiğini gösteriyor. Faiz oranlarının düşüşe geçmesiyle, konut kredisi kullanımı yeniden artacaktır” dedi.

Reidin Genel Müdürü Alp Çapa da Haziran ayı sonuçları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Reidin-Gyoder Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0.54, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.48 artış gerçekleşti.

“Haziran ayında yabancı yatırımcıya gerçekleştirilen satışlar yüzde 7.0 oranında olup, bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konut tipi tercih edildi.

“Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemlerine bakıldığında peşinatlı alım yüzde 50, senet kullanımı yüzde 36, banka kredisi kullanımı ise yüzde 14 oldu. Mayıs ayına göre Haziran ayında peşinatlı alımda yüzde 10'luk bir artış, senet kullanımında yüzde 10'luk bir düşüş oldu.“