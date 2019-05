MB: Gıda yıllık enflasyonu yükselişi sürdürdü

İstanbul, 6 Mayıs (DHA) - Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam ederken, hizmet enflasyonu görece yatay seyrini sürdürdüğüne işaret eden Merkez Bankası, "Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürmüştür " uyarısı yaptı.

Merkez Bankası Nisan ayında yüzde 1.69 artan ve yıllık bazda 0.21 puan azalarak yüzde 19.5’e gerileyen enflasyon verileri sonrasında yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda, " Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama temel mal grubu kaynaklı olarak devam etti, hizmet enflasyonu görece yatay seyrini sürdürdü. Çekirdek göstergelerin ana eğilimi ise düşük seviyelerini korudu. Bu dönemde, enerji grubunda fiyatlar aylık bazda artsa da yıllık enflasyon baz etkileriyle geriledi. Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürdü" denildi ve şu konuların altı çizildi:

“Taze meyve-sebze grubunda yıllık enflasyonun yüzde 73.66’ya ulaşması dikkat çekti. Bu dönemde, patates yüzde 23.17 ve beyaz et fiyatları yüzde 10.84 artarken, kırmızı et fiyatlarında Mart ayında görülen artış eğilimi yüzde 6.39 oldu. İşlenmiş gıda grubunda fiyatlar Nisan ayında yüzde 0.97 artarken; grup yıllık enflasyonu 0.47 puan yükselişle yüzde 19.16 oldu. Bu grupta ekmek-tahıllar başta olmak üzere alt gruplar genelinde fiyat artışları izlendi. Bu gelişmelerle, taze meyve-sebze dışı gıda yıllık enflasyonu yüzde 23.26 seviyesine yükseldi.

"Çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları yataya yakın seyretti. Bu dönemde ana eğilim hizmet grubunda bir miktar düşerken, temel mal grubunda önemli bir değişim göstermedi.

"Şubat ayında tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlendi.

“Nisan ayında hizmet fiyatları yüzde 0.81 yükselerek, yıllık enflasyonu ise yüzde 15.15 ile yataya yakın seyretti. Bu dönemde alt gruplarda yıllık enflasyon bir önceki aya göre kayda değer bir değişim göstermedi. Ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki yükselişte şehirlerarası karayolu yolcu taşıma hizmetleri belirleyici olmuştur. Diğer hizmetler grubunda, emek yoğun kalemlerde fiyat artışlarının yüksek seyrettiği gözlendi.

" Dayanıklı tüketim malları fiyatları mobilya grubu; dayanıksız tüketim malları fiyatları ise et ürünleri öncülüğünde yükseldi.

" Diğer temel mallar grubunda ise fiyat artışı ılımlı görünümünü korurken, giyim fiyatlarındaki artış mevsim ortalamalarının altında kaldı.

“Temel mal grubu yıllık enflasyonu Nisan ayında 2.47 puan düşüşle yüzde 17.45 oldu. Yıllık enflasyon tüm alt gruplarda gerilemeye devam ederken, aylık bazda yüzde 1.97 yükselen dayanıklı mal grubunda yüzde 6.15 ile mobilya, yüzde 1.0 ile otomobil ve yüzde 2.19 ile beyaz eşya fiyatları öne çıktı.

“Özetle, temel mal grubu enflasyonu liradaki değer kaybına karşın iç talepteki zayıf seyrin de etkisiyle yavaşladı.

"Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları yataya yakın seyretti.

”Yurt içi üretici fiyatları Nisan ayında yüzde 2.98 artışla, yıllık enflasyon 0.48 puan yükselerek yüzde 30.12 oldu. Bu artışta, döviz kuru gelişmeleri ile petrol fiyatlarındaki artışın etkisi hissedildi.

“Enerji grubundaki artışta petrol ürünleri ile elektrik fiyatları etkili olmuştur. Dayanıklı tüketim malları fiyatları mobilya grubu; dayanıksız tüketim malları fiyatları ise et ürünleri öncülüğünde yükseldi. Ara malı grubundaki fiyat artışında demir-çelik, tekstil iplik ve elyafları ile temel kimyasallar; sermaye mallarında metal yapı ürünleri, motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları ile makineler belirleyici oldu.

“Sonuç olarak, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlendi.” (Grafik)