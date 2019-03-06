FİNANS

"Ödeme sistemlerinde dijital dönüşüm süreci hızlanacak"

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Finweg Kurucu Ortağı Wladimiro Navarro Köhler: - "Blokzincir teknolojisi daha etkin bir ödeme süreci sunacak. Aynı zamanda ödeme sistemlerinde ve finans sektöründe dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak" - Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar: - "Bankalar ve finans kurumlarının olası blokzinciri senaryoları üzerinde birçok uygulama alanı var ve Kuveyt Türk bünyesinde Ar-Ge niteliğinde blokzinciri uygulamalarına sahibiz" - Bitwala Üst Finans Yöneticisi Christoph Iwaniez: - "Bu teknoloji ile birlikte güvenlik, şeffaflık, hacklenememe, değiştirilememe gibi özellikler daha da ön plana çıkacak"

İSTANBUL (AA) – YUNUS TÜRK/UĞUR ASLANHAN- Finweg Şirketi Kurucu Ortağı Wladimiro Navarro Köhler, "Blokzincir teknolojisi daha etkin bir ödeme süreci sunacak, aynı zamanda ödeme sistemlerinde ve finans sektöründe dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak." dedi.

Makro ekonomik ortamın karmaşıklığı, düzenleyici ve yatırımcı baskıları, bankaların maliyetlerini düşürüp karlılığı artırmak istemeleri gibi durumlar finansal alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları da yeni yollar aramaya zorluyor. Bu ortamda, blockzincir gibi teknolojik yenilikler ise özellikle bankalar için önemini artırıyor.

Blokzincir teknolojisi, ödemeler sisteminde, bankacılık ve finans hizmetlerinde daha yaygın hale geliyor. Ticari ortaklar arasında güveni kolaylaştıran bir teknoloji olan blokzincir, para transferinin ve işlemlerin daha başarıyla tamamlandığına dair temel yapı oluşturuyor.

Bu sektörde faaliyet gösteren uzmanlar, blokzincirin geldiği noktaya ve geleceğine ilişkin, AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Finansal kuruluşlar için yeni ödeme çözümleri geliştiren blokzincir teknolojisine dayalı platform olan Finweg Şirketi Kurucu Ortağı Wladimiro Navarro Köhler, blokzincirinin finansal hizmetlere etkisi hususunda çeşitli senaryolar bulunduğunu söyledi.

Finweg'in yeni dijital ödeme hizmetleri oluşturan özelliğe sahip bir platform olduğunu söyleyen Köhler, blokzincirde teknoloji ile sadece daha etkin bir ödeme süreci sunulduğunu, bu teknoloji sayesinde ödeme sistemlerinde ve finans sektöründe dijital dönüşüm sürecinin geliştireceğini belirtti.

Blokzincir teknolojisinin, kripto para birimi bitcoini desteklemek için oluştuğunu aktaran Köhler, şu ifadeleri kullandı:

"Blokzincir teknolojisinin amacı, aslında hükümet ve bankaların kontrolünde olmayan para birimine dayalı bir ödeme sistemi oluşturmak. Bu durum endüstrileşmiş şehirlerde ve finansal kuruluşlarda yıkıcı bir etkiye sahip. Bu teknoloji ile birlikte, farklı çıkarları olan şirketler ve rekabetçiler arasında bile güveni inşa edecek işbirlikçi modeller oluşturmanın mümkün olduğunu kanıtladılar."

Köhler, kripto para birimlerinde bazı problemlerin bulunduğunu, bu konuda son 10 yılda spekülasyonların çok yüksek olduğunu söyledi.

Blokzincir teknolojisi sayesinde el ile yapılan işlemleri çok daha etkili gerçekleştirmenin mümkün olacağını dile getiren Köhler, "Bu teknoloji sayesinde, işlemi geciktiren birçok aracı konumunda olan süreçlerden uzaklaşılacak. Halihazırda finansal hizmetlerde gerçekleşen süreçler birçoğundan daha etkin bir finansal bir süreç gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bankalar blokzincir senaryoları üzerinde çalışıyor"

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, banka ve finans kurumlarının olası blokzincir senaryoları üzerinde birçok uygulama alanı olduğunu, Kuveyt Türk bünyesinde Ar-Ge niteliğinde blokzincir uygulamalarına sahip olduklarını söyledi.

Gündebahar, Kuveyt Türk'ün bir grup bankası olduğunu ve bu grup içerisinde 4 bankanın yer aldığını anımsatarak, bu bankalarla aralarında döviz transferi noktasında blokzincir odaklı bir çalışmaları olduğunu aktardı.

Blokzincirde dijital kimlik paylaşımının önemli olduğuna dikkati çeken Gündebahar şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankaların müşterini tanı (Know Your Customer) süreci var. Bankalar müşteriye hesap açma sürecinde, müşterilerinin illegal, birtakım kara para, riskli çalışmaları olup olmadığını araştırıyor. Her banka bunu yapıyor. Blokzinciri bu tarz durumlarda mükemmel bir örnek. Yani, bir bankanın hesap acıyor olması, sizi bu kara para terör konularında haklıyor olması, tüm bankaların o bankaya güvenebilir anlamına geliyor. Mesela bu güzel bir blokzincir kullanım alanı olabilir."

- "Blokzincir teknolojisinde bilgi güvenliği önemli"

Gündebahar, blokzincir teknolojisinde bilgi güvenliğinin öneminin altını çizerek, "Bilgi paylaşımlarının KVK (Kişisel Verilen Korunması) ve PR regülasyonlarıyla uyumlu olması gerekiyor. İstediğiniz zaman müşterinizi diğer bir kuruma gönderemezsiniz. Bu teknolojinin daha çok gelişmesine, sürdürülebilir olmasına, performans kriterleri ve ölçeklenebilirlik gereksinimlerini karşılayabilmesi açısından daha zamana ihtiyaç var." dedi.

Bankacılıkta en önemli konuların başında, yoğun regülasyon ve piyasa beklentisinden dolayı, stabilitenin geldiğini ifade eden Gündebahar, dünyada birçok bankanın kripto para birimi çalışmaları yaptığını söyledi.

Gündebahar, "Bu bankalar kripto paraları birtakım işlemlerde kullanıyor. Stabiliteyi sağlayabilmek için altına endeksli, altın karşılığı veya gayrimenkul karşılığı işlemler gerçekleştiriyorlar. Volatiliteyi engellemek için, altına endeksli tokenize yöntemlerle dijital para birimi gerçekleştiriyorlar." diye konuştu.

- "Güvenlik ve şeffaflık gibi özellikler ön plana çıkacak"

Bitwala Üst Yöneticisi (CFO) Christoph Iwaniez de, kripto para birimlerinin online olarak alınıp satılmasını Bitwala'dan başka hiçbir bankanın yapmadığını söyledi.

Iwaniez, kripto para birimlerinin güvenliğini önemsediklerini, hacklenemediklerini, kontrolün tamamen kullanıcıların elinde olduğunu kaydederek, şirketin geleneksel ve modern finans sistemleri arasında köprü rolü oynadığını bildirdi.

Iwaniez şunları kaydetti:

"Bu teknolojiyle, güvenlik, şeffaflık, hacklenememe, değiştirilememe gibi özellikler daha da ön plana çıkacak. Taşınmaz mallara sahiplik blokzincir teknolojisine taşınabilecek. Bu teknolojide birebir işlemler daha etkin hale gelecek. Geleneksel işlemlerde, hisse alım satımlarında, birçok banka ile işlemlerin takip edilmesi gerekiyor. Herhangi birinin bir hisseyi başka birine vermesi mümkün değil. Banka hesapları üzerinden bu işlemler takip ediliyor."

Iwaniez, "Blokzinciri şeffaf, herhangi aracıya gerek duyulmadan takip edilebilecek bir teknoloji. Bu teknolojinin sunduğu özellikler tüm diğer varlıklara da yakında uygulanmaya başlanacak." dedi.

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Bitwala Blokzincir Finweg Kuveyt Türk

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