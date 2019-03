"Ödeme sistemlerinde dijital dönüşüm süreci hızlanacak"

Blokzincirde dijital kimlik paylaşımının önemli olduğuna dikkati çeken Gündebahar şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankaların müşterini tanı (Know Your Customer) süreci var. Bankalar müşteriye hesap açma sürecinde, müşterilerinin illegal, birtakım kara para, riskli çalışmaları olup olmadığını araştırıyor. Her banka bunu yapıyor. Blokzinciri bu tarz durumlarda mükemmel bir örnek. Yani, bir bankanın hesap acıyor olması, sizi bu kara para terör konularında haklıyor olması, tüm bankaların o bankaya güvenebilir anlamına geliyor. Mesela bu güzel bir blokzincir kullanım alanı olabilir."

- "Blokzincir teknolojisinde bilgi güvenliği önemli"

Gündebahar, blokzincir teknolojisinde bilgi güvenliğinin öneminin altını çizerek, "Bilgi paylaşımlarının KVK (Kişisel Verilen Korunması) ve PR regülasyonlarıyla uyumlu olması gerekiyor. İstediğiniz zaman müşterinizi diğer bir kuruma gönderemezsiniz. Bu teknolojinin daha çok gelişmesine, sürdürülebilir olmasına, performans kriterleri ve ölçeklenebilirlik gereksinimlerini karşılayabilmesi açısından daha zamana ihtiyaç var." dedi.