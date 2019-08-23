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OECD: Küresel şirketler eşitsizlikle mücadele sözü verdi

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 12:54 | Son Güncelleme

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) küresel düzeyde birçok şirketin, "eşitsizlikle mücadele sözü" verdiğini açıkladı.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ağustos (DHA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) küresel düzeyde birçok şirketin, "eşitsizlikle mücadele sözü" verdiğini açıkladı.
OECD'den yapılan açıklamaya göre, OECD ve bir G7 (ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Japonya, Kanada, İtalya) girişimi olan Büyüme Ticareti İçin İşletmeler (B4IG) "eşitsizlikle mücadele" edecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da desteklediği B4IG koalisyonu, eşitsizlikle mücadele, çeşitliliği artırma ve tedarik zincirlerini geliştirmeyi amaçlıyor.
Fransa’nın Biarritz kentinde 26-26 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan G7 Zirvesi’nde başlatılacak olan B4IG koalisyonu, toplamda üç milyonu aşkın çalışanı ve bir trilyon doları aşan gelire sahip olan, 34 küresel şirketi bir araya getiriyor.
B4IG koalisyon üyeleri, sürekli fırsat eşitsizlikleriyle mücadele edecek, bölgesel eşitsizlikleri azaltacak ve cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele edecek. Şirketler, inisiyatif kapsamında ele alınacak özel fonlamada 1 milyar euro bütçeli, 50'den fazla mevcut ve planlanan projeden oluşan bir başlangıç ​​havuzu belirlediler. Projeler, eğitim programlarından çalışanların işin geleceğine uyum sağlamalarına yardımcı olmak, çocuk bakımına daha fazla yatırım yapmak, kadınların işgücüne katılımını artırmak; küçük işletmeleri finansal olarak desteklemek, tedarik zincirlerine daha fazla katılımı teşvik etmek; ve iş gücüne daha hızlı entegrasyon yoluyla mültecilerin entegrasyonunun arttırılması olarak belirlendi. Koalisyon üyelerinin, mevcut projeleri hızlandırarak, büyüterek çoğaltmayı ve sosyal etkilerini önemli ölçüde artırmak üzerinde anlaştıkları duyuruldu.
Danone başkanlığında kurulan platform, üç yıllık bir OECD tarafından yönetilen programdan oluşuyor. Platform, dezavantajlı ve az temsil edilen gruplara yönelik fırsatları yeniden eğitme ve yükseltme yoluyla artırmanın yanı sıra, şirket kurullarında ve yürütme kurullarında çeşitliliği teşvik ederek tedarik zincirleri boyunca eşitsizliklerle mücadele etmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında, insan haklarını ilerletmek, daha kapsayıcı iş yerleri inşa etmek ve iç ve yabancı iş ekosistemlerine katılımı güçlendirmek için iş eylemlerini hızlandırılması planlanıyor.
OECD Genel Sekreteri Angel Gurría B4IG girişimi ile ilgili şunları söyledi:
“Eşitsizlikle mücadele, günümüzde dünyadaki en büyük sosyal zorluklardan biri, yoksulluğu sürdürüyor, sosyal bütünlük ve güvene zarar veriyor. Sürdürülebilir ekonomik büyüme, kapsayıcı ekonomik büyüme anlamına gelir. Bu, her bireye potansiyelini gerçekleştirme fırsatı vermek, yalnızca bir ülkenin büyümesine katkıda bulunmak için değil aynı zamanda kökenleri veya kökenleri ne olursa olsun, bundan faydalanma şansı vermek demektir.
“Fransa’nın bu girişimi, hükümetlerin ve eşitsizliklerle başa çıkmak için OECD ile el ele çalışacak dünyanın en önemli şirketlerinden bazılarının dahil etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. OECD, kendi adına, politika analizi, araştırma ve uzmanlığı ile katkıda bulunacak.”
B4IG OECD'de kamu-özel projelerinin kuluçka merkezi olacak. Platform, şirketlere projeleri başlatma ve geliştirmelerine, etki değerlendirmeleri yapmalarına ve sonunda anlamlı değişiklikler yapmalarına yardımcı olmak için en son politika araştırmalarına erişim sunacak. B4IG kuluçka merkezi, hem G7 hükümetleri hem de özel bağışçılar tarafından finanse edilecek ve özel sektörle kamu sektörü arasında güçlü işbirliği gerektiren yenilikçi kapsayıcı iş projelerine hizmet edecektir.
Projelerin değerlendirmesi, OECD'nin ortak kamu-özel eylemleriyle kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek ve iş performansını ölçmek için rehberlikle birlikte üç yıl sonra yayınlanacağı duyuruldu.
ECD Genel Müdürü ve OECD Kapsayıcı Büyüme Girişimi lideri Sherpa Gabriela Ramos şunları söyledi: “OECD, OECD üye ülkelerinde on yıllardır artan gelir ve fırsat eşitsizliği konusundaki alarm zilini belgeliyor ve yükseltiyor. Sadece sosyal bütünlüğü ve güvene zarar vermezler, aynı zamanda ekonomimizin halkının ve işletmelerinin yeteneklerinden tam olarak yararlanmasını engelleyerek büyümeyi de engellerler. Harekete geçmeye kararlı lider şirketlerle ortaklık kurmaktan mutluluk duyuyoruz.”

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