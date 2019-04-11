"Oneistanbul Instagram Yarışması"nın kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Her alanda olduğu gibi turizm alanına da dijital çağ damgasını vurdu. Turistlerin yüzde 92'si kendilerinden önce giden turistlerin izlenimlerini paylaştığı seyahat portalları ile sosyal medya hesaplarındaki görüşlere göre karar veriyor. Yüzde 77'si gidecekleri yere karar vermeden önce mutlaka sosyal medya yorumlarına bakıyor. Yüzde 74'ü destinasyonları ile ilgili fotoğraf ve yorumları, daha orada iken cep telefonlarından paylaşıyor." dedi.

İTO'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV), vakfın iktisadi işletmesi olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) ve Türk Hava Yolları ile organize ettiği "OneIstanbul Instagram Fotoğraf Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Tarihi, kültürel, doğal güzelliklerle dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u, dünyada daha fazla görünür kılmak amacıyla 2015 yılında sosyal medyada başlatılan ve iki dönem şeklinde gerçekleştirilen yarışmada kazananlar, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.