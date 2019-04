"Oneistanbul Instagram Yarışması"nın kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Her alanda olduğu gibi turizm alanına da dijital çağ damgasını vurdu. Turistlerin yüzde 92'si kendilerinden önce giden turistlerin izlenimlerini paylaştığı seyahat portalları ile sosyal medya hesaplarındaki görüşlere göre karar veriyor. Yüzde 77'si gidecekleri yere karar vermeden önce mutlaka sosyal medya yorumlarına bakıyor. Yüzde 74'ü destinasyonları ile ilgili fotoğraf ve yorumları, daha orada iken cep telefonlarından paylaşıyor." dedi.

Törende konuşan İTO Başkanı Avdagiç, yarışma kapsamında iş birliği içinde oldukları THY'nin geçen hafta yeni havalimanına taşındığını anımsatarak, İstanbul Havalimanı'nın ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

- "Dijital dünya bütün etkinliğiyle hayatımızda"

Dünyanın hızla dijitalleştiğine işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız çağa artık 'dijital çağ' deniliyor. Öyle ki artık her alanda olduğu gibi turizm alanına da dijital çağ damgasını vurdu. Turistler aktif olarak interneti kullanıyorlar. Gidecekleri destinasyonlarla ilgili bilgileri, tur operatörlerinden değil, internetten ediniyorlar. Turistlerin yüzde 92'si kendilerinden önce giden turistlerin izlenimlerini paylaştığı seyahat portalları ile sosyal medya hesaplarındaki görüşlere göre karar veriyor. Yine turistlerin yüzde 77'si gidecekleri yere karar vermeden önce mutlaka sosyal medya yorumlarına bakıyor. Daha da önemlisi turistlerin yüzde 74'ü destinasyonları ile ilgili fotoğraf ve yorumlarını, daha orada iken cep telefonlarından paylaşıyor. Bu veriler bize şunu gösteriyor; dijital dünya bütün etkinliğiyle hayatımızda. Biz de bunu ticaretten turizme kadar her alanda yaşadığımız şehrin lehine kullanmak zorundayız. Özellikle de Instagram'ı kullanmalıyız. Çünkü dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi, Instagram kullanıyor ve her gün 100 milyondan fazla fotoğraf paylaşıyor."