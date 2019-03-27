Ordu dijital oyun yazılım merkezi olacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in oyun platformu markası Playcell, Türkiye’nin dijital oyun sektörüne katkı sunmak amacıyla Ordu’da eğitim seferberliği başlattı.

Turkcell'in açıklamasına göre, dijital operatör Turkcell, Türkiye’de 5 milyar TL’ye ulaşan oyun pazarında her yaş grubuna hitap eden farklı platformlarını kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Playcell ile hem güvenli hem de reklamsız oyun platformu sunan Turkcell, Türkiye’nin dijital oyun geliştirme alanında söz sahibi olması adına yeni bir girişimi hayata geçiriyor.

Ordu'daki Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) öğretmenlerine, MakersTürkiye firmasının uzman eğitmenleri tarafından 10 gün boyunca dijital oyun geliştirme eğitimleri verilecek. Böylece Ordu’daki genç nesilin bu bilgiler ışığında oyun geliştirme alanında sektörde söz sahibi olması amaçlanacak. Gençlerin geliştirdiği oyunlar, Playcell’de oyunseverlerle buluşacak.

Temel seviyeden başlayan eğitimler doğrultusunda, her birey maker hareketi, oyun geliştirme ve farklı öğrencilere temel oyun geliştirme bilgilerini aktarabilmeleri konusunda uzmanlaşacak. Eğitim sonrasında katılımcılar bireysel proje çalışmaları ve açık kaynak proje araştırmaları ile proje gerçekleştirmeleri sayesinde daha donanım sahibi olacak.