FİNANS

Ordu dijital oyun yazılım merkezi olacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 16:20 | Son Güncelleme

Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler: - "Dünyada oyun endüstrisi, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,3 büyüme ile 140 milyar dolarlık ciroyu geçti. 2018’de mobil oyun pazarı ise ilk defa dünya oyun pazarının yüzde 50’sinden fazla ciroyu yarattı" - "Ordu'nun da inovasyon ve üretim kültürünün Türkiye’deki öncülerinden olması hedefleniyor. Ordu’da başlayan bu projeyle, Türkiye’nin dijital oyun sektöründe başarıları artacak ve dahi çocuklarımız başta olmak üzere istihdam edilememiş gençlerimize de bu alanda daha farklı fırsatlar yaratılmış olacak"

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in oyun platformu markası Playcell, Türkiye’nin dijital oyun sektörüne katkı sunmak amacıyla Ordu’da eğitim seferberliği başlattı.

Turkcell'in açıklamasına göre, dijital operatör Turkcell, Türkiye’de 5 milyar TL’ye ulaşan oyun pazarında her yaş grubuna hitap eden farklı platformlarını kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Playcell ile hem güvenli hem de reklamsız oyun platformu sunan Turkcell, Türkiye’nin dijital oyun geliştirme alanında söz sahibi olması adına yeni bir girişimi hayata geçiriyor.

Ordu'daki Mehmet Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) öğretmenlerine, MakersTürkiye firmasının uzman eğitmenleri tarafından 10 gün boyunca dijital oyun geliştirme eğitimleri verilecek. Böylece Ordu’daki genç nesilin bu bilgiler ışığında oyun geliştirme alanında sektörde söz sahibi olması amaçlanacak. Gençlerin geliştirdiği oyunlar, Playcell’de oyunseverlerle buluşacak.

Temel seviyeden başlayan eğitimler doğrultusunda, her birey maker hareketi, oyun geliştirme ve farklı öğrencilere temel oyun geliştirme bilgilerini aktarabilmeleri konusunda uzmanlaşacak. Eğitim sonrasında katılımcılar bireysel proje çalışmaları ve açık kaynak proje araştırmaları ile proje gerçekleştirmeleri sayesinde daha donanım sahibi olacak.

- "Dijital oyun geliştirmede dünyada söz sahibi olmalıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler, dünyada oyun endüstrisinin 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,3 büyüme ile 140 milyar dolarlık ciroyu geçtiğini belirterek, geçen yıl mobil oyun pazarının ise ilk defa dünya oyun pazarının yüzde 50'sinden fazla ciro yarattığını bildirdi.

Akıllı telefonlardan oynanan oyunların önceki yıla göre yüzde 29 büyürken, tabletlerden oynanan oyunların ise aynı dönemde yüzde 13 büyüme göstererek toplam 70 milyar dolar ciroyu geçtiğine dikkati çeken Güler şunları kaydetti:

"Türkiye oyun pazarında, 30 milyondan fazla oyuncu aktif oyun oynarken, 2018 yılında ülkemizdeki toplam oyun pazarı geliri 878 milyon dolara erişti. Bu sayılardan da anlaşılacağı gibi oyun pazarı gelecekte önemli bir sektör olacak. Biz de oyun yazılımını Ordu’da öğretecek BİLSEM’li eğitimcileri yetiştirerek geleceğimiz nesillere Ordu’dan başlayarak ışık tutuyoruz. Süreklilik arz edecek bu eğitimlerle, Ordu’da, birçok genç ve yetişkinin oyun üretebilir yetkinliğe ulaşması ve Ordu’da oluşturulacak kuluçka merkezi sayesinde ülkemizin oyun pazarında hak ettiği yere gelmesi planlanıyor. Bu eğitimler sayesinde, Ordu’nun da inovasyon ve üretim kültürünün Türkiye’deki öncülerinden olması hedefleniyor. Ordu’da başlayan bu projeyle, Türkiye’nin dijital oyun sektöründe başarıları artacak ve dahi çocuklarımız başta olmak üzere istihdam edilememiş gençlerimize de bu alanda daha farklı fırsatlar yaratılmış olacak."

Reklamsız ve güvenilir içeriğiyle ebeveynlerin çocuklarına rahatça oyun oynatabileceği bir ortam sunan Turkcell’in oyun platformu Playcell’de, araba yarışından, yetenek ve beceri oyunlarına, spor oyunlarından zeka oyunlarına kadar farklı kategorilerde birbirinden renkli ve eğlenceli yüzlerce oyun bir arada yer alıyor.Oyunlar 5-12 yaş grubuna yönelik geliştirilmiş olsa da büyük, küçük tüm oyunseverler Playcell'i ziyaret ederek, birbirinden eğlenceli ve ücretsiz oyunlara her an her yerden ulaşabiliyor. Oyun oynama heyecanını Playcell web sitesinden, cihazların mobil ara yüzünden (mobil.playcell.com) yaşayabiliyor.

Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
İSO Vakfı’nın 25.yıldönümünde duayen sanayiciler buluştuİSO Vakfı’nın 25.yıldönümünde duayen sanayiciler buluştu
Ergene: Çalışan bağlılığı şirket verimliliğini yüzde 25 artırıyorErgene: Çalışan bağlılığı şirket verimliliğini yüzde 25 artırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu PlayCell Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

BDDK açıkladı! Altında taksit düzenlemesi

BDDK açıkladı! Altında taksit düzenlemesi

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükelçi Berger: Kayısı için depolama tesislerinin yapılması konusunda katkıda bulunuyoruz

Büyükelçi Berger: Kayısı için depolama tesislerinin yapılması konusunda katkıda bulunuyoruz

İSO Vakfı’nın 25.yıldönümünde duayen sanayiciler buluştu

İSO Vakfı’nın 25.yıldönümünde duayen sanayiciler buluştu

Ergene: Çalışan bağlılığı şirket verimliliğini yüzde 25 artırıyor

Ergene: Çalışan bağlılığı şirket verimliliğini yüzde 25 artırıyor

MİB/Karavelioğlu: Almanya'ya ihracatın yüzde 20'sinin makine olmasını hedefliyoruz

MİB/Karavelioğlu: Almanya'ya ihracatın yüzde 20'sinin makine olmasını hedefliyoruz

Ünlü&Co’ya The Global Atlas Awards’tan iki ödül

Ünlü&Co’ya The Global Atlas Awards’tan iki ödül

Burhaniye'de istihdam seferberliğine destek

Burhaniye'de istihdam seferberliğine destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.