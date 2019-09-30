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Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 15:42 | Son Güncelleme

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, Türkiye'nin 2020- 2022 dönemini kapsayan 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi.

Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz

İZMİR, (DHA) - İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, Türkiye'nin 2020- 2022 dönemini kapsayan 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi. Özgener, "Ekonomideki her iyileşmenin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza yansıtılmasını takdirle karşılıyoruz" dedi.
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener, YEP'in ortaya koyduğu ihracat planından 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi gibi orta ve uzun vadeli planlar ile stratejilerden memnun olduklarını belirtti. Özgener, "Mevcut küresel koşullar altında birçok ülke önünü bile göremiyorken, ekonomik belirsizlikler had safhadayken, ülkemizin geleceği planlaması, ortaya koyduğu İhracat Ana Planı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi gibi orta ve uzun vadeli planlar ve stratejileri hayata geçirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kısa vadede piyasalarımızı iyileştirecek faiz indirimleri, konut kredilerinin yeniden yapılandırılması gibi aksiyon planlarının alınmasını ve ekonomideki her iyileşmenin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza yansıtılmasını takdirle karşılıyoruz. Ekonomide dengelenme sürecinin başarılı bir şekilde uygulanması ile birlikte enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşler ve cari dengenin açık yerine fazla vermesi bu sürecin iyi yönetildiğinin bir göstergesidir. Beklenenden daha az küçülme ve bir önceki çeyreğe göre toparlanma yaşanması, ekonomide bir dengelenme yaşandığı görüşünü desteklemektedir" diye konuştu.
İZTO Başkanı Özgener, programda, istihdamda beklenen iyileşmenin sağlanabilmesi için tarımda arzı artırmaya yönelik alımlar ile genç işsizliği önlemeye yönelik mesleki eğitim programlarını önemsediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstihdam sorununun çözümü adına atılacak bu adımları memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek istiyoruz. Mali disiplinin kararlıkla uygulanması, tek hanelere yaklaşan enflasyon oranlarıyla mücadeleye kesintisiz devam edilmesi ve cari dengenin bugünkü durumunu koruması için dış ticarette yapısal dönüşüme dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır. Yakın geçmişte birçok konuda haksız yaklaşımlarını gördüğümüz Fitch bile ekonomideki gidişatı övmüştür. Yakın zamanda bu tip olumlu açıklamaların artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye ekonomisinin geleceğine olan inancımız ve güvenimiz tam. Yeter ki daha nitelikli üretim ve ihracat yapalım, ülkemiz ekonomisinin kalıcı istikrarı ve güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine tekrar girmesi için gerekli çalışmalara ve projelere devam edelim."

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