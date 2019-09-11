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Parex'i satın alan Sika Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını artıracak

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

İsviçre merkezli endüstriyel imalatta kullanılan özel yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünlerinde faaliyet gösteren Sika, geniş bayi dağıtım ağı ile bilinen 1.2 milyar İsviçre frangı değerinde yıllık satış kapasitesi olan Parex satın almasıyla satışlarını 2019 yılında 8 milyar İsviçre Frangı üzerine taşımayı ve Türkiye’yi Orta Doğu’nun starteji ve Ar-Ge üssü haline getirmeyi hedefliyor.

Parex'i satın alan Sika Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını artıracak

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - İsviçre merkezli endüstriyel imalatta kullanılan özel yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünlerinde faaliyet gösteren Sika, geniş bayi dağıtım ağı ile bilinen 1.2 milyar İsviçre frangı değerinde yıllık satış kapasitesi olan Parex satın almasıyla satışlarını 2019 yılında 8 milyar İsviçre Frangı üzerine taşımayı ve Türkiye’yi Orta Doğu’nun starteji ve Ar-Ge üssü haline getirmeyi hedefliyor.
Mastik ve yapıştırıcı üreticilerinden ABC Kimya ve Dış Ticaret A.Ş’yi 2017 yılında bünyesine katan, ardından da Parex’in satın alımını tamamlayan Sika, küreseldeki büyüme trendini Türkiye’de de devam ettirmeyi hedefliyor. Sika Yapı Kimyasalları, yıllık toplam 195 bin ton üretim kapasitesi ve 2018 yılı sonuçlarına göre yüzde 26 büyüme ile EMEA Bölgesi’ndeki en büyük ve en karlı büyümeyi Türkiye’de gerçekleştidi. Şirket, iki üretim tesisi ve tüm bölgelerde aktif iki bin satış noktası ile bölgede beş ülkeye ihracat yapıyor.
Sika Yapı Kimyasalları Genel Müdürü Turgay Özkun, “Sika Türkiye olarak geçtiğimiz yıllarda stratejik öneme sahip dev altyapı projelerinin çözüm ortağı olduk. Bunlarla birlikte STAR Rafineri ve Tüpraş gibi büyük endüstriyel tesislere de teknik çözümlerimiz ile hizmet veriyoruz. Parex’in satın alımıyla birlikte Türkiye’deki büyümemizi daha da hızlandırarak devam ettireceğiz” dedi.
ParexGroup Türkiye Genel Müdürü Mehmet Aksun ise Parex’in 1.2 milyar İsviçre Frangı değerinde yıllık satış ile devralınması ile ilgili şunları söyledi: “Bu satın alma ile iki güçlü şirket bir araya geldi. Küresel olarak lider bir teknik harç ve su yalıtım sistemleri üreticisi olan Parex’in Sika tarafından devralınması, ürün portföyü ve strateji olarak tamamlayıcı olan iki markayı çok daha ileriye taşıyacak bir gelişme. Geniş çaplı Ar-Ge uzmanlığı ve teknik üstünlüğü ile bilinen Parex, 23 ülkede bulunuyor ve tüm dünyada 74 adet fabrika işletiyor. Daha geniş ürün yelpazesi ve uygulayıcı bayi portföyü ile hem yurtiçindeki sektör kalitesini hem de ihracat rakamlarını artırmayı planlıyoruz.”
İhracatta öncelikli hedef Özbekistan pazarı
Tuzla ve Mersin’de iki üretim tesisi bulunan Sika, Türkiye’de globalle aynı paralellikte büyüme hedefliyor. Türkiye’yi Orta Doğu Bölgesi’nin Ar-Ge merkezi olarak konumlandıran Sika’nın Tuzla’daki üretim tesisi yılda 650 bin ton, Tarsus’taki fabrikası yılda 200 bin ton ve ABC Kimya fabrikası ise yılda 120 milyon adet üretim kapasitesiyle çalışıyor. Bu satın almayla birlikte büyüyen Sika Türkiye, gerçekleştirdiği üretimle ihracat çalışmalarına da hız verecek. Yakın bölgelerdeki ülkeler Kıbrıs, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan’a ihracat gerçekleştiren Sika Türkiye’nin, önümüzdeki dönem hedefleri arasında özellikle Özbekistan pazarında büyümek var. (Fotoğraflı)

Parex'i satın alan Sika Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarını artıracak

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